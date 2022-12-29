Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı bünyesinde “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle yürüttüğü proje ile 11’inci ve 12’inci sınıfındaki öğrencilere eşofman takımı hediye ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanlığı bünyesinde “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle yürüttüğü proje ile 11’inci ve 12’inci sınıfındaki öğrencilere eşofman takımı hediye ediyor.

Proje oluşumunda dağıtımlar Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açılış konuşmasında öğrencilerin Arif Nihat Asya’nın vizyonuna ve misyonuna yakışır gençler olduğuna değinerek, “Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu duruşu çok kıymetli. Hiçbir başarı tesadüf değil. Türkiye Yüzyılı’nda artık Cumhuriyetimizin 101’inci yılında, hep birlikte yeni zenginliği tanımlıyoruz. Ne kadar beşeri sermayen varsa, ne kadar yetişmiş insan gücün varsa, ne kadar Arif Nihat Asya’daki gençler varsa, siz varsanız, bizim zenginliğimiz sizsiniz. Bizim aklımız sizsiniz. Siz bizim gözümüzün nuru, başımızın tacısınız” diye konuştu. Şahin, engelli bakış açılarının değişmesi için dünyada söz sahibi olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sizin geleceğin cumhurbaşkanı, geleceğin bakanı, geleceğin idarecileri olarak daha adaletli bir dünyanın inşası için başarmamız lazım. O yüzden her birinizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Sayın valimizin başkanlığında, ‘Eğitim Şehri Gaziantep, Spor Şehri Gaziantep, Bilim Şehri Gaziantep’ dedik. Bir hedef belirledik. Hiçbir şey tesadüf değildir. Disiplin ve sistemli çalışmayla çok güzel başarı elde edilecek ama her gün kelime hazinenizi güçlendirmeniz lazım. 650 bin gencimiz var. Nasıl büyük bir güç, hazine ve kuvvet. Bunu bütün dünyaya al yıldızlı bayrağımızı çektirip, İstiklal Marşı’mızı okutmak için bu çalışmaları daha güçlü bir şekilde devam etmemiz lazım.”

"Spor, kültür, sanat, müzik, edebiyat alanında yapılan her çalışma kıymetli"

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, Gaziantep’te bulunan tüm 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine gereken spor malzemesi desteğini vereceklerini belirterek, “Son 3 yılda sizlerin adına Türkiye’de ve Uluslararası Arena’da 1517 tane madalya aldık. 156 tane kupa aldık. 3 tane altın kemer aldık. Spor, kültür, sanat, müzik, edebiyat alanında yapılan her çalışma kıymetli” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise desteklerinden dolayı Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Şahin öğrencilere hediyelerini verdi.