Gaziantep’te, kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerine yapılan operasyonda kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’te “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Bin 117 şahıs sorgulanıp, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

27 iş yerinde yapılan denetimlerde 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi.