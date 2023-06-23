Tales Müzesi tarafından ulusal düzeyde düzenlenen 8. Ulusal Talas Matematik Yarışması ve 3. Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması’na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri eşitli Türkiye dereceleri elde etmeyi başardı.

Tales Müzesi tarafından düzenlenen 8. Ulusal Tales Matematik Yarışması ve 3. Ulusal Tales Fen Bilimleri Yarışması’ na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul’u öğrencileri üstün başarı göstererek çeşitli Türkiye dereceleri kazandılar. Yarışmaya katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Elvin Güldemet Tales Fen Bilimleri Yarışması’nda Türkiye 3.sü olurken Faruk Çalışkan Tales Matematik Yarışmasında Türkiye 10.su oldu.

Başarılı öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet başarıların bir tesadüf olmadığını uzun ve zorlu geçen çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade ettiler.