Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel Fen Lisesi, GKV Özel Anadolu Lisesi ve GKV Cemil Alevli IB Koleji’nden 2022-2023 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler için balo düzenlendi. Geleneksel mezuniyet balosuna aileleriyle birlikte katılan öğrencilerin duygusal anları dikkat çekti.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinden mezun olacak öğrenciler için balo düzenlendi. Öğrencilerin aileleriyle birlikte katıldığı baloda duygusal anlar yaşanırken mezun öğrenciler hep birlikte kendileri için hazırlanan pastayı kesmeyi ihmal etmedi. 59 yıldır Anadolu’nun eğitim alanındaki en güçlü kurumları arasında yer alarak yeni nesillerin yetiştirilmesinde önemli misyonlar üstlenen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kuruluşunun 59.yılında mezun olacak lise öğrencileri için düzenlenen geleneksel baloyla ilgili bilgiler veren GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki “Başarıyla kurumlarımızdan mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. İnanıyorum ki mezunlarımız Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli üniversitelerinde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak ülkemize, milletimize önemli hizmetler gerçekleştirecektir. Eğitimleri boyunca GKV ailesinin en önemli destekçileri arasında yer alan öğrenci velilerimize ve bu gecenin organizasyonunda büyük emekleri bulunan idareci ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi. Muhteşem gece mezunlarımızın isimlerinin tek tek okunarak salona girişleri ve danslarıyla başladı. Geceye katılan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, İdari Müdür Yardımcısı Ali Dirgen, 12. Sınıflardan Sorumlu Müdür Yardımcısı ve Sınav Koordinatörü Duygu Yıldız, IB Koordinatörü Ali Pamuk ve 12. Sınıflardan Sorumlu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Zehra Doğan’a eğitim/öğretim faaliyetlerindeki başarılarından dolayı günün anısına çiçek takdimlerinden sonra mezun öğrencileri için hazırlanan mezuniyet pastası kesimiyle gece son buldu.