Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarıyla kişi başına düşen yeşil alanı, yaklaşık 13 metrekareye çıkardı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı ‘Yeşil Şehirler’e katılan Gaziantep’te yürütülen çevre ve doğa dostu projeler, her geçen gün kent genelindeki yeşil alan oranını artırıyor. Bu çerçevede havayı korumak, oksijen üretimini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve hayvanlar için barınak ve yuva ihtiyacını gidermek gibi birçok faydayı beraberinde getiren “Yeşil Antep Projesi” ile hayırseverler ve STK’lar iş birliğinde düzenlenen etkinliklerde 2014 yılından bu yana 250 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı, kişi başına düşen yeşil alan 12,65 metrekareye yükseltildi. Çalışmalar çerçevesinde mevcut parkların bakım, onarım ve yenilemesini de ihmal etmeyen büyükşehir, şehrin muhtelif bölgelerinde 108 bin fidan, 662 bin çalı bitkisi ve 3 milyon mevsimlik çiçek dikti.

Ağaçların sağlıklı ve canlı bir şekilde insan hayatına dokunmasını sağlamak içinse ilaçlama gibi yöntemler kullanılarak, kentteki yeşil alanlar korunurken, park, refüj, kavşak gibi noktalarda yürütülen peyzaj çalışmaları ise büyükşehir ekiplerince aralıksız sürdürülüyor.