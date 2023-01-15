Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Oğuzeli Kavşağı’nda dron destekli trafik denetimleri yaptı. Yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 9 araca cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 9 araca cezai işlem uygulandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.