Gaziantep’te hırsızlık suçundan 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile parada sahtecilik suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Kileci’den 10 Kasım mesajı Kileci’den 10 Kasım mesajı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 15 yıl ve 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli ile parada sahtecilik suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheli 08 Kasım tarihinde yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha