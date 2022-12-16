Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 ildeki huzur operasyonunda 883 düzensiz göçmen yakalandı 81 ildeki huzur operasyonunda 883 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.