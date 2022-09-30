Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi. Yaşanan olay ilçe halkını tedirgin etti.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 10’dan fazla sokak kedisinin ayağı kesildi. Yaşanan olay ilçe halkını tedirgin etti.

Karkamış’ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini tespit etti. Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti. Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor. Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10’un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi.