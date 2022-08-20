Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas, gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik" dedi.