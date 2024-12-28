Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Moral Evi’nden hizmet alan Alzheimer danışanlarına, hastaların güvenliğinin arttırılması ve hasta yakınlarının bakım süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla akıllı saat dağıtımı yapıldı.

Moral Evi’nin “Güveli Adımlar Projesi” kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan programla dağıtılan akıllı saatler, hasta yakınlarının hastaların günlük aktivitelerini daha etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak, süreçte ailelerin endişelerini azaltmayı hedefliyor, kaybolma ihtimaline karşı kritik bir güvenlik önlemi sunuyor.

Akıllı saatler birçok özellik barındırıyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje çerçevesinde, Alzheimer danışanlarının kullanacağı akıllı saatler, GPS özelliği sayesinde bulundukları konumu haritalar üzerinden ailelerin takip etmesine imkan sağlıyor. Alzheimer danışanlarının ailelerinin, akıllı telefonlarına yüklenen uygulama ile takip edilmesi mümkün. Cihaza tanımlanan 3 acil durum numarası, olumsuz herhangi bir durumda, akıllı saatte bulunan yardım tuşuyla sırayla aranıyor ve uygulamaya bildirim gönderiliyor.

Moral Evi danışanları hazırladıkları performanslarla programı renklendirdi

Dağıtım programında ayrıca, Moral Evi danışanları, hazırladıkları gösterilerle renkli anlar yaşattı. Danışanların hazırladığı şiir ve dans gösterileriyle süren programda, danışanların yakınları duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Başkan Şahin’e duygu dolu hediye

Danışanlar, dağıtım programında Başkan Fatma Şahin için özel bir sürpriz hazırladı. Alzheimer danışanları tarafından yapılan Şahin’in vefat eden babası Mustafa Kıymık ile fotoğrafının mozaik tablosu başkana hediye edildi. Tablonun son taşı olan kalpler, danışanlar ve Başkan Şahin ile beraber yerleştirildi.

Alzheimer çağımızın hastalığı

Programda yaptığı konuşmada, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Alzheimer, çağımızın hastalığı. O kadar zor bir dönem ki, hem yaşayan için hem de yakın çevresi için hastalık dönemi. O yüzden teknolojiyi kullanmamız lazım. O kaybolma tehlikesine karşı yüksek teknolojiyi kullandığımızda, bu size bir alan belirliyor, bu alanın dışına çıktığında, özellikle yaşlılarımızı uyarıyor. Ailelere de bilgi veriyor. Bu bizim açımızdan o kadar önemli ki. Güvenli alan oluşturuyor sizlere. Özellikle akıllı saatler, güvenli adımlar. Kendini güvenli hissediyorsun. Bu saatleri küçük bir makine gibi görmeyin, aile rahat ediyor, ana baba rahat ediyor, evlat rahat ediyor. Sonuçta hepimizde bir nefes var. Ama son nefes verene kadar sağlıklı, huzurlu olmak zorundayız. Ama son nefesimize kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşamak bizim hepimizin hakkı. Bizim de tam yapmaya çalıştığımız şey bu” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi de konuşma yaparak sağlık ve engellilere yönelik sunulan hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Program, protokol tarafından yapılan saat dağıtımları ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.