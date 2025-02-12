Gaziantep’te yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu karlı yolda drift atan sürüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Diğer araçların ve yoldaki yayaların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konularak araç da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası tespit edilemeyen lüks bir aracın sürücüsü, yaya ve araçların bulunduğu karlı yolda drift attı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu karlı yolda aracın drift atma ve diğer araçlar ile yoldaki yayaların can güvenliğini tehlikeye sokma anları yer aldı.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücüye 46 bin 392 TL ceza

Görüntülerin yayılmasının ardından paylaşımları ihbar kabul eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın plakası ve sürücüsünü tespit ederek yakaladı. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem yapılan araç sürücüsüne 46 bin 392 TL trafik idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Görüntülerdeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.