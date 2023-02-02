Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan kar yağışı ile beraber ana arterlerde çalışmaları sürdürürken köylerin ve çevre ilçelerin ulaşım yollarında da kar temizliğine devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan kar yağışı ile beraber ana arterlerde çalışmaları sürdürürken köylerin ve çevre ilçelerin ulaşım yollarında da kar temizliğine devam ediyor.

Karla mücadelede 35 tuzlama robotu, 20 greyder, 27 bekoloder, 18 loder, 20 kamyonet ve 300 personel görevlendiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kar yağışından dolayı Şahinbey, Şehitkamil ve Nurdağı’nda ulaşım sıkıntısı yaşanan 88 köye giderek yolların kar temizliği ve tuzlamasını yaptı. Ekipler ayrıca çevre ilçelerle ulaşımda bir aksilik yaşanmaması ve buzlanmaya karşı rutin çalışmalara devam ediyor.

450 personel şehirde kaldırım temizliği yapıyor

Günün ilk ışıklarıyla beraber Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, görevlendirdiği 5 JCB, 22 araç ve 450 personelle şehir merkezinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kaldırımların kar ve buz temizliğini aralıksız sürdürüyor.

Sokaktaki can dostları için 210 noktaya 1 ton mama bırakıldı

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri sokakta bulunan can dostlarının kar ve soğukta yemek bulmakta zorlanmaması için şehirde mevcut 210 besleme noktasına yemek artıklarından üretilen toplamda 1 ton mama bıraktı. Ekipler kontrollerini sürdürürken eksik görülen yerlerde çalışmalar yürütüyor.