Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Karagöz-Eskisaray Caddesi’nde yürütülen yol bakım, onarım ile kent estetiği düzenlemeleri Başkan Fatma Şahin tarafından incelendi.

Daha sağlıklı bir trafik akışı sağlamak, cadde çehresinde düzenlemeler yapmak ve yeni eklemeler için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında Karagöz ve Eskisaray Caddeleri kademeli olarak trafiğe kapatıldı. Çalışmalarda 2 kilometrelik hatta ekiplerin yoğun çalışması sonucu 15 gün olarak planlanan proje 10 günde tamamlanacak.

Trafik akışı rahatlayacak

Projede yolların döşemelerinde tadilatlar yapılırken, cadde üzerinde bulunan mevcut otobüs durağı yenilendi, yeni durak eklendi, otobüs park cebi oluşturuldu. Durakta ve cadde üzerinde oluşacak olumsuzluklar için ise kamera kontrol sistemi ile anlık takip yapılacak. Motosiklet park alanı, yük indirme-bindirme bölgeleri oluşturularak güvenli bir trafik akışı sağlanıyor.

Caddeler çehre düzenlemeleriyle sanat sokağı haline gelecek

Proje öncesinde cadde esnafıyla bir araya gelen ekipler, fikir alışverişi yaparak istekleri aldı. Projenin 1 kilometrelik ilk etabı ilerleyen günlerde trafik akışına açılacak. Ekipler ayrıca cadde üzerinde cephe yenilemeleri, kent mobilyalarında yenileme ve ilave mobilya ekliyor. Akşamları için dekoratif aydınlatmaların yapımı sağlanırken, proje tamamlandığında cadde hattının sanat sokağı haline getirilmesi hedefleniyor.

"Geleneksel yapıyı geleceğe taşımak bakım istiyor"

İncelemeleri sonrası açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iyi bir planlama ve altyapı hazırlandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Esnafımız tek tek toplandı. Burada ne yapılmaya çalışıldığına yönelik esnafımız ve vatandaşlar bilgilendirildi. Esnaflarımızın görüş ve önerileri alındı. Şehrin kalbi burası, nabzı. Bizim açımızdan çok tarihi bir mekan. Geleneksel yapıyı geleceğe taşımak bakım istiyor. Ekibin bu güzel çalışmasıyla bugün pasajlar bölgesinde, pasaj yapıların cephelerinde sanat eserlerinin konduğu, cephe düzenlemelerinin yapıldığı, görüntü kirliliğinin azaltıldığı bir ortam göreceğiz. Çalışmada en önemlisi büyük şehirlerde yaşanan sorun ulaşım. Ulaşımda otobüs durağı konumu, gruplanma ve seri olarak trafiğin akmasının tespitleri ile planlaması, açı planlama, kaldırımların boyutu gibi konular çok iyi çalışıldı ve görülen kadarıyla yüksek bir memnuniyet var. 15 günlük planlanan iş seri çalışmayla 10 güne düşürüldü.”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise proje hakkında bilgi verdi.

Hızlı çalışma esnaftan takdir topladı

Karagöz Caddesi’nde 20 yıldır esnaflık yapan Ahmet Aslandağ, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şu anda da hızlı devam ediyor. Bazı yerlerde kırık dökük alanlar vardı, yapılıyor şu anda. Hızlı ilerlemesi bizim için önemliydi. Bu da yapıldı, memnunuz. Gelecek için bunun yapılması lazımdı. Büyükşehir Belediyesi’nden ve Fatma Hanım’dan memnunuz. Başarılarının devamını dileriz” dedi.

5 senedir tatlıcı olarak caddede çalışan Mehmet Doğan ise, “Bir esnaf olarak güzel buldum çalışmayı. Yollarda sıkıntı olduğundan dolayı bazen araç kazaları yaşanabiliyordu. Böyle olması daha iyi oldu. Vatandaşlar da çalışmaları güzel buluyorlar. Kısa süre içerisinde bitmesi hem araç trafiği hem turistler için iyi oldu. Başkan Şahin’e teşekkür ederiz, Gaziantep’i daha güzel hale getirmeye çalışıyor, elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

“Ellerinden geldiği kadar burayı güzelleştirmeye çalışıyorlar sağ olsunlar”

11 senedir caddede çıraklık ve esnaflık yapan Akın Özdede, yetkililerin çalışma öncesi ve çalışmalar sırasında ilgilendiklerini aktararak, “Ellerinden geldiği kadar burayı güzelleştirmeye çalışıyorlar sağ olsunlar. Biz 15 gün sürecek diye bekledik ama hızlandırdılar. Caddenin hareketliliği ve turizm açısından önemini göz önüne alarak işlemi hızlandırdılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım Gaziantep’i güzelleştiriyor ve iyi temsil ediyor” diye konuştu.