Gaziantep’te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Gaziantep’te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep için bu sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıların ardından Gaziantep’te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen ekipler, ana yollar ile ara sokaklarda çalışma yaptı. Kar yağışı, Gaziantep’in tarihi noktalarından olan kale çevresinde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.