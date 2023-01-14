Gaziantep’te sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Sisle başlayan yılın ilk kar yağışı kısa sürerken yerini yağmura bıraktı. Gaziantep’te sabah sisle birlikte kar yağışı başladı.

Gaziantep’te sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Sisle başlayan yılın ilk kar yağışı kısa sürerken yerini yağmura bıraktı. Gaziantep’te sabah sisle birlikte kar yağışı başladı.

Gaziantep’te kısa süren yağış ile birlikte etraf beyaza bürünürken, ilerleyen saatlerde ise kar yerini yağmura bıraktı. Sis ile birlikte etkili olan yağmur da kentte etkili oldu. Kar yağışı ve yağmur nedeniyle kent trafiğinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Hafta sonu olmasına rağmen kent trafiğinde araç kuyrukları oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışı, kent merkezinde ise sağanak yağış sürüyor.