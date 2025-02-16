Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Özgecan Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde açılan ücretsiz yabancı dil kursu, kadınların kendini geliştirmesine katkı sağlıyor. Kursa katılan kadınlar, öğrendikleri yabancı dille hem kişisel gelişimlerine hem de çocuklarına destek olmak istiyor.

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan Özgecan Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi’nde açılan İngilizce kursunda ev hanımları ve gençler hem yeni bir dil öğreniyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor. Özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği kurslara öğrencilerde yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin sunduğu ücretsiz yabancı dil kursları, kadınlara hem sosyal hayatta hem de aile içinde daha aktif ve bilinçli bir birey olma fırsatı sunarken, kursiyer ev hanımları da bu tür kursların artarak devam etmesini istiyor.

"Evde boş boş oturmaktansa kendimi geliştirmek istedim"

İlköğretim mezunu olan Fatma Aydın, kendini geliştirmek istediği için kursa katıldığını belirterek, "4 yaşında bir torunum var. Diğer torunumla konuşurken yabancı dil terimlerinin doğrusu bu dediklerinde kendimi yetersiz hissettim. Evde boş boş oturmaktansa buraya gelerek kendimi geliştireyim dedim. O amaçla başvurdum. Kız kardeşim de teşvik etti. Onunla beraber kursa gelip gidiyoruz. Tesisten bayağı memnunum. Tesisin sunduğu tüm kurslardan faydalanıyorum" dedi.

"İleride yurt dışına gidersek zorlanmayız"

Yabancı dil öğrenmenin önemine dikkat çeken Ayşe Ağbal ise ailesinin kendisine büyük destek verdiğini söylerek, "Ben kendimi geliştirmek için hep bir arayış içerisindeydim. ’Neden olmasın’ diyerek yabancı dil öğrenmek istedim. Çünkü bir yerlere gidiyoruz, orada yabancı dil konuşuluyordu, anlamıyorduk. İleride belki yurt dışına gidilir. Yabancı insanlar soru sorduğunda onlara cevap verirken zorlanmayız. Aldığımız yabancı dil eğitimiyle kendimizi ifade etmekte zorlanmamak adına bu kursa gelmeye karar verdim. Ailem beni bu konuda hep destekledi. Çocuklarım ’anne, sen yabancı dili bizden önce öğrenirsin’ dedi. Eşim ise ’git öğren, sonra bana öğretirsin’ dedi. Bu konuda şikayetim yok, her daim destekçiler bana. Dolayısıyla ben de çabalıyorum. Tesisten çok memnunum. Açıldığı günden bu yana kendimi burada geliştirdim" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma örnek olmak istiyorum"

Semra Şahin ise kurs sayesinde çocuklarına derslerinde yardımcı olmayı hedeflediğini aktararak, "Şu an A1 seviyesindeyiz. Sıfırdan başladık. Hocamız çok güzel ilgileniyor. Burada kendimizi geliştirmek, çocuklarımıza derslerinde yardımcı olmak için buradayım. Çok istediğim bir şeydi. Evrensel dili öğrenmek istedim. Aldığımız eğitim sonrası okuduğumuzu anlayabilecek seviyeye geldik. Hafızamız tazeleniyor. Bu kurs sayesinde çocuklarıma yardımcı olmak istiyorum. Onlara örnek olmak istiyorum. Tesisten çok memnunuz. Şu anda İngilizce ile ilgili başvuru yapmıştık. Talebimizi değerlendirdiler. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederiz" diye konuştu.