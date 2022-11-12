Gaziantep’te 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik yapılan operasyonda çok miktarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik yapılan operasyonda çok miktarda kaçak sigara, çay ve nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yeri ile 1 ikamete yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara, 626 kilogram gümrük kaçağı çay ve 29 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.