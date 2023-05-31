Gaziantep’te yasa dışı silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Kıbrıs Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen adreste 4 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet fişek, 26 adet şarjör, çok sayıda muhtelif silah parçası ile silah çevirmede kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan C.Y. ve V.G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.