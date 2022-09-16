Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yürütülen zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep’te 1 iş yeri ve 2 depoya baskın düzenlendi.

Türkiye genelinde başlatılan zincir operasyonlar çerçevesinde Gaziantep’te yapılan baskınlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

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