Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramada, 615 litre kaçak akaryakıt, 100 litre sahte alkol, 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gaziantep polisi 2 iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada kaçak akaryakıt ve sahte alkol ele geçirdi.

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