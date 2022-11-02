Gaziantep polisi 2 iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada kaçak akaryakıt ve sahte alkol ele geçirdi.

Gaziantep polisi 2 iş yeri ve bir araçta yaptığı aramada kaçak akaryakıt ve sahte alkol ele geçirdi.

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Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramada, 615 litre kaçak akaryakıt, 100 litre sahte alkol, 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.