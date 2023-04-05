Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İş ve Kariyer Merkezi, iş verenler ve iş arayanlar arasında köprü vazifesi görerek, özel sektörün yanı sıra kamu kurumları için de çalışmalarını sürdürüyor.

Yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi’nin temizlik personeli istihdamı için başvuruda bulunan 180 kişi bugün mülakata Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda katıldı. 6’ıncı kez gerçekleşen şehir hastanesi mülakatlarında bugüne kadar 700 kişiye ulaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Nurullah Bilici yaptığı açıklamada üç buçuk yıldır vatandaşlardan gelen iş talebini karşılamaya çalıştıklarını belirterek, “Bugün ki yaptığımız organizasyon şehir hastanesinin organizasyonu. Bu toplu organizasyonlardan şehir hastanesinin 6’ncı mülakat organizasyonu. Şimdiye kadar yaklaşık 700 kişiyi şehir hastanesinin işe alımıyla ilgili davet ettik. Bugün 180 kişi temizlik görevlisi görev için bize başvuruda bulundu. Süreç devam edecek. Şehir hastanesinin Nisan ayının sonuna doğru açılması planlanıyor. Hastanenin açılana kadarki şantiye temizliği, akabinde de personellerin işletme kısmında da istihdama devam etmesi söz konusu. Bize burada iş başvurusunda bulunan kişilerden, firmalarımız ya da bugünkü gibi şehir hastanesinin belirlediği kriterlere uygun olanları belirliyor, kendilerine mekan temin ederek Büyükşehir Belediyesi olarak yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen bütün lojistik desteğini sağlamaya çalışıyoruz. Ve firmalarımız kendileri mülakatlarını yapıp karşılıklı olarak anlaştıkları takdirde biz de istihdama vesile olmuş oluyoruz” diye konuştu.

Tamamlanma süreci sonlanana kadar işe alımlarını sürdürecek olan şehir hastanesi şantiye temizliği alımlarının ardından güvenlik personeli alımlarını da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile organize edecek. Bu oluşumda İş ve Kariyer Merkezi bugüne kadar 250 mülakat gerçekleştirirken üç buçuk yılda başvuruda bulunan 13 bin vatandaş işe yönlendirilirdi, 5300 civarında vatandaş ise istihdam edildi.