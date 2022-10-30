Gaziantep’te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3’ü ağır 15 kişi yaralandı.

Gaziantep’te işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 3’ü ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 06 MGG 40 plakalı otomobil ile 27 S 9303 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan 15 kişi yaralanırken 1 kişi ise öldü. Kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada, İbrahim E. B., Yusuf D., Yunus K. Şahin Z., Mehmet Ç., Kasım K., Yılmaz K., Mehmet C., Mehmet Ş., Cemil B., Mehmet Ö., Mehmet A., Mehmet Y., Yusuf K., Yakup Y. yaralanırken, Yaşar Toplar ise hayatını kaybetti.