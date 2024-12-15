Gaziantep’in Nizip ilçesinde koltuk tamiratı yapılan iş yerinde çıkan yangında iş yeri ile üzerinde bulunan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kışla Sokak’ta bulunan ve koltuk tamiratı yapıldığı öğrenilen iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede iş yerini tamamen saran ve adeta alev topuna dönen yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası iş yeri ile üzerinde bulunan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.