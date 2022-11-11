Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep’te ilk kez resmi tören düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep’te ilk kez resmi tören düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuruluş yıl dönümü, 15 Kasım Salı günü Gaziantep’te düzenlenecek olan çeşitlik etkinliklerle kutlanacak. KKTC Başkonsolosu Fatma Demirel’in girişimleri sonucu Gaziantep’te ilk defa resmi tören düzenlenecek. Salı günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda saat 10:00’da Çelenk Koyma töreni, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 11:00’de sergi açılacak. Uluslararası ödüllere sahip Kıbrıslı Türk fotoğraf sanatçısı Mehmet Gökyiğit tarafından ‘Kuzey Kıbrıs Akdeniz’in İncisi’ isimli fotoğraf sergisi açılacak. 16 Kasım Çarşamba günü de etkinlikler sürecek. KKTC Başkonsolosluğu ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde panel düzenlenecek.

HKÜ’nün Hukuk Fakültesi Amfisi’nde ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünü, bugünü ve yarını’ panelinde Kıbrıs anlatılacak.