Gaziantep’te gece saatlerinde aynı yönde seyir halinde olan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gaziantep’te gece saatlerinde aynı yönde seyir halinde olan iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman Yolu üzeri şehir merkezi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüslerinden biri diğerine arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu büyük panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan 12 kişiyi ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların genel durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.