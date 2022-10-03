Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Gaziantep’te iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi 153106. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 02 AC 240 plakalı otomobil ile 31 ATD 02 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.