Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, Gaziantep Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Ukkaşe Türbesi’nin bölgenin değerler atlasındaki yeri ve konumu hakkında istişarede bulunmak ve bölgenin bir inanç merkezi olarak sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Hz. Ukkaşe Çalıştayı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş, Gaziantep Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Ukkaşe Türbesi’nin bölgenin değerler atlasındaki yeri ve konumu hakkında istişarede bulunmak ve bölgenin bir inanç merkezi olarak sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek için Hz. Ukkaşe Çalıştayı yapıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Köyü’nde meftun bulunan ve Peygamberimiz Muhammet (Aleyhisselam) cennetle müjdelediği sahabilerden Hz. Ukkaşe’nin türbesinde düzenlenen çalıştay öncesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, türbe çevresinde iş yeri bulunan esnafla sohbet etti. Restorasyonu ve çevre düzenlemesi tamamlanan türbe hakkında bilgi alan Başkan Şahin, Hattat Füsun Akşamoğlu Uğraş tarafından yapımı 4 ay süren ve 2 boyutlu özel bir çalışma olan iki ayrı hattı, türbe duvarına astı. Türbe gezisinde Başkan Şahin ve protokol ayrıca Hz. Ukkaşe’yi anlatan el yapımı ürünler başta olmak üzere, hediyelik eşya ve kitapların yer aldığı Gazikültür A.Ş işletmesindeki iş yerinin de açılışını yaptı. Hz. Ukkaşe’yi anlatan belgesel film gösterimiyle başlayan çalıştay, protokol konuşmalarıyla devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada manen de çok önemli bir mekanda olduklarını belirterek, “Ukkaşe Hazretlerinin yanındayız. Türbenin bu aşamaya kadar gelmesinde büyük bir emek var. Biz şüphesiz sanayi şehriyiz, kültür şehriyiz, gastronomi şehriyiz. Ama biz, aynı zamanda şehr-i medeniyetiz’’ dedi.

Medine’nin daha önceki adının Yesrib olduğunu anımsatan Başkan Fatma Şahin şunları kaydetti:

“Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçü sonrası, Medine adını aldı. Medine şehir demek. Şehir demek bir şehir kültürü demek, yaşam anlayışı demek. Bizi Medine yapan, bizi şehir yapan bir mekandayız. Biz hamdolsun bütün tarihimizi, kalbimizde ve yüreğimizde taşıyoruz. Bu bölge dünyanın en eski yerleşim merkezi. Mezopotamya’dan Doğu Akdeniz’e geçen hat. Evliya Çelebi’nin ’Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’ dünyanın gözbebeği diye tanımladığı şehir. Bu şehri anlatmaya ne kalem ne kelam yeter denen şehir. En eski yerleşim yerinde en güçlü eserleri bırakmış 5 antik kenti olan bir şehiriz.”

Başkan Şahin, Hz. Ukkaşe’nin türbesine ilk geldiğinde sahabe ruhuna uygun olmayan bir halde olduğunu belirterek, sözlerine şöyle tamamladı:

“Bu bölgede, elini bile yıkayacağın bir altyapı yoktu. Hamdolsun bu ekip, bu ruhla bölgeyi muhteşem bir esere dönüştürdü. Bundan dolayı kalben çok rahatız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman gittiğimiz her türbenin bakıma ihtiyacı olduğunu gördük. Türbe isimlerinin hakkını vermek için bakımın şart olduğunu gördük. O sırada 36 türbenin bakımını gerçekleştirdik. Ama en güzeli burası oldu. Çünkü bize dair olan yerlere biz sahip çıkmazsak gençlerimize bunu anlatmakta zorluk yaşarız. Değerlerimizi, yaşatmamız ve geleceğe taşımamız lazım. Mezopotamya inanç turizminin merkezi, elimizde çok büyük bir hazine var. Fırat’ın etrafında inanç turizmi adına büyük bir alt yapı var. Burada hepimize çok iş düşüyor. Bu iş, güç birliği gerektiriyor. Ne kadar çok kişi bu türbeye gelirse, dua ederse medeniyet kodlarımızı o kadar çok geleceğe taşırız.”

Yol haritası konuşuldu

Ukkaşe Türbesi’nde gerçekleştirilecek çalıştay ile Ukkaşe hazretlerinin Anadolu’nun İslamlaşma sürecindeki misyonu, türbenin geçmişi ve geleceğinin yol haritası üzerine konuşuldu. Hz. Ukkaşe’nin manevi iklimi değerlendirilerek, Gaziantep’in, “inanç rotaları” arasındaki yeri masaya yatırıldı, sürdürülebilir olarak Hz. Ukkaşe’nin gençlere anlatılması ve tanıtılması konularında katılımcılardan görüş alındı ve bilgi paylaşımında bulunuldu.

Sorunların ve ihtiyaçların tespitinin yanı sıra alanında uzman isimlerin önerileriyle bir sonuç raporunun hazırlanacağı çalıştaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, il protokolü, çevre illerden kültür turizm müdürleri ile il müftüleri, ilahiyat camiasından tanınmış isimler, sektör temsilcileri, akademisyenler ve alanında uzman birçok isim katıldı.