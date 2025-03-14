Gaziantep’te tartıştığı husumetlilerini bıçak, sopa ve taş ile yaralayan 3 şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesi Kelekli Mahallesi’nde meydana gelen yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, M.K., M.A.K., B.A., M.A. ve H.A. isimli şahıslar ile husumetli oldukları İ.H.K., Y.K., M.K. ve M.A.K. isimli şahıslar arasında kavga çıktığı ve tarafların birbirini yaraladığı tespit edildi. Olay sonrası kavgaya karışan şahıslar gözaltına alınırken yaralı şahıslar ise hastaneye sevk edildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K., M.A. ve H.A. isimli şahıslar, kasten yaralama suçu nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.