Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22’si tutuklandı. Çalınan malzemelerini sağ salim teslim alan mağdur bir vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22’si tutuklandı. Çalınan malzemelerini sağ salim teslim alan mağdur bir vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-30 Ocak 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin adli makamların koordinesiyle yaptığı çalışmalar sonucunda 21 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çalınan malzemelerini teslim alan mağdur vatandaştan jandarmaya teşekkür

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen çalıntı malzemeler hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. Bağ evinden çalınan malzemelerini sağ salim teslim alan Kalender Badem isimli mağdur bir vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.