Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde hububat hasadı başladı. Yüksek rekolte bekleyen çiftçinin hasat sevincine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da ortak oldu.

Tarım üretiminin artması hayvancılığın gelişmesi hedefleriyle çiftçilere ve yetiştiricilere önemli desteklerin sağlandığı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde hububat hasadı başladı. Şahinbey belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, Kapçağız Mahallesi’nde hububat tohumu desteği verdiği bir çiftçinin tarlarına giderek, hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Biçerdövere binerek, hasat yapan Başkan Tahmazoğlu, rekolte konusunda bilgiler alarak, çiftçilerin başka ihtiyacı olup olmadığını sordu. Çiftçiler ise devletin ayrı, Şahinbey Belediyesinin ayrı destek verdiğini söyleyerek Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ederken, hasadın bereketli başladığını ifade etti. Çiftçiler, yoğun yağışlar nedeniyle yüksek rekolte beklediklerini de sözlerine eklediler.

"Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz"

Başkan Tahmazoğlu "Tarlada izi olmayanın hasatta yüzü olmaz" atasözünü hatırlatarak, çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Bereketli bir hasat dönemi yaşandığını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimize yıllardır desteklerimiz aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne kadar çiftçilerimize vermiş olduğumuz destek 500 milyonu aştı. Çiftçilerimize her yıl gübre arpa, buğday, mercimek ve gübre desteğinde bulunuyoruz. Bu yıl rahmet ve bereket güzel oldu. Kapcağız kırsal mahallemize gelerek çiftçilerimiz ile birlikte buğday hasadı gerçekleştirdik. Çiftçilerimize bir kez daha hayırlı bereketli bir hasat yılı diliyorum” dedi.