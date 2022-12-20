Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı fotoğraf yarışmasının merakla beklenen sonuçları jüri değerlendirme toplantısının ardından açıklandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı fotoğraf yarışmasının merakla beklenen sonuçları jüri değerlendirme toplantısının ardından açıklandı.

Yarışmada birincilik ödülünü ‘Antep Fıstığı ve Işık Hüzmesi’ isimli fotoğrafıyla Gaziantep’ten Kureyş Göçmen kazandı. Yarışmada ikinciliği Amasya’dan Sema Aynur Evren, üçüncülüğü ise Gaziantep’ten Beytullah Eles elde etti. Türkiye’den 17 farklı ilden 72 fotoğraf sanatçısının 250 eserle katılım gösterdiği yarışmada,10 fotoğraf ise jüri üyeleri tarafından sergilenmeye değer görüldü.

Gaziantep’in sahip olduğu tarım ürünlerini tanıtmak, bu ürünlerin geleneksel yöntemlerle işlenişini ve hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle kayıt altına alarak bu alanda zengin bir kent arşivi oluşturmak amacıyla bu sene 3’üncüsü düzenlenen ‘Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ temalı fotoğraf yarışmasının sonuçları seçici kurul üyelerinin yaptığı dört aşamalı değerlendirmenin ardından açıklandı.

GTB’de gerçekleştirilen seçici kurul toplantısına jüri üyeleri olarak GTB Meclis Üyesi Ahmet Ulu, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Şimşek ve Görsel Sanat Yönetmeni Burçin Erden Dündar katıldı. 25 Nisan 2022 tarihinde startı verilen ve 15 Kasım 2022 tarihine kadar GTB’nin resmî web sitesi üzerinden online eser kabullerinin yapıldığı yarışmada sadece Gaziantep il sınırları içerisinde çekilen hasat mevsimi fotoğrafları değerlendirmeye alındı.

4 aşamalı eleme usulü yapılan jüri değerlendirmesi sonucu birincilik ödülünü yarışmaya Gaziantep’ten katılan Kureyş Göçmen ‘Antep Fıstığı ve Işık Hüzmesi’ isimli fotoğrafıyla kazanırken, ikinciliği Amasya’dan Sema Aynur Evren ‘Cevizli Sucuk Yapımı’, üçüncülüğü ise Gaziantep’ten Beytullah Eles ‘Biber Kurutma ‘fotoğraflarıyla elde etti. Yarışmada ayrıca, Adana’dan Hakan Muallim, Kahramanmaraş’tan Ragıp Sarı, Gaziantep’ten Serap Öncebe, Adsız Günebakan, Mustafa Sonsayar, İhsan Üçtaş, Alparslan Kerem Karakurt, Metin Burak Kınacılar, Beytullah Eles ve Ahmet Barın’ın hasat temalı fotoğrafları da jüri tarafından sergilemeye değer eserler olarak belirlendi.

Fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacıların ödülleri ile sergileme kazanan eserlerin sahiplerinin başarı plaketleri önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ve fotoğraf sergisi açılışının ardından hak sahiplerine teslim edilecek. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ temalı fotoğraf yarışması ile ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasına katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür ederek, ödül ve sergileme kazanan tüm katılımcıları tebrik etti.