Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelere yerleştirdiği halk yiyecek ve ekmek satış büfeleri, 1 ay içinde hizmet vermeye başlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin merkez ilçelere yerleştirdiği halk yiyecek ve ekmek satış büfeleri, 1 ay içinde hizmet vermeye başlayacak.

Gazi şehirlilerin daha ucuz ekmek satın alabilmesi için hayata geçirilen Halk Yiyecek Dağıtım İşletmeleri’nden (HAYDİ) imalatı tamamlanan 50 satış büfesinin 25’i merkez ilçelerde belirlenen noktalara kondu. 17’si Şahinbey, 8’i Şehitkamil’e yerleştirilen büfelerde satış sorumlusu olarak kadınlar da istihdam edilecek.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak Ekmek Fabrikası, imalata hazır hale getirilene kadar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla imzalanan "Günlük 50 bin Ekmek Üretimi İş Birliği Protokolü" çerçevesinde GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait makinaları kullanarak ekmek üretecek.

Ekmek fabrikasının faaliyete geçmesiyle satış büfelerinde francalı tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler ve diğer unlu gıdalardan oluşan birçok ürün de bulunacak.

Öte yandan büfelerde en kısa sürede ekmek satışının yanı sıra süt, yoğurt, peynir ve yumurta da yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Halk Ekmek Projesi Sorumlusu İbrahim Yılmaz, proje ile Gaziantep halkının başta ekmek olmak üzere süt, yoğurt, peynir gibi hayvansal ürünlere ucuz ve kaliteli şekilde ulaşabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda öncelikle bir ekmek fabrikası kurmak için yola çıktıklarına dikkati çekerek, “Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine satış büfelerimizi yerleştiriyoruz. Bu şekilde halkımıza kaliteli ekmeği uygun fiyata sunmayı planlıyoruz. Aynı şekilde süt, yoğurt, yumurta ve peynir gibi ürünleri de halkımıza bu büfelerde uygun fiyata sunacağız. Büfelerimiz bir ay içerisinde satışa başlayacak. Tabi biz, fabrika kurulum süreci devam ederken ekmek satışlarına beklemeden başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla bir protokol imzaladık. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik anadolu liselerinde şu anda ekmek üretimiyle ilgili tesislerimizi kurduk. Bu tesislerimizde üretilecek ekmeklerimizi büfelerimiz aracılığıyla halkımıza ulaştıracağız” dedi.

Kar amacı gütmeden halka satışı yapılacak ekmek ve diğer ürünlerin fiyatlarının en kısa sürede kamuoyuna duyurulacağını aktaran Yılmaz, “Belediyenin amacı bu satış büfelerinden kar elde etmek olmadığından var olan piyasadaki satış fiyatlarından daha uygun olacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.