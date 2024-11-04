Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 1 organizatör yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Oğuzeli ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri bir araç içerisinde taşıyan göçmen kaçakçılığı organizatörü olan T.E.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Yakalanan T.E.A. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.