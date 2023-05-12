Gaziantep’te gençler eğitim aldığı mesleğe, İş ve Kariyer Merkezi ile kavuşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla arka arkaya verdiği müjdelere bir yenisini ekledi. Bu çerçevede belediye bünyesinde kurulan İş ve Kariyer Merkezi’ne iş arayan kişiler başvuru yaparak, özgeçmişi çerçevesinde özel sektörde yeni bir kariyer imkanına kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada çoğu Gaziantepli gencin, eğitim gördüğü alanda, ihtisasını yaptığı meslek kolu üzerinden iş sahibi olmak istediğini belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bir kariyer merkezi kurduk. Bir istihdam ofisi oluşturduk. CV’nizle buraya geldiğinizde, hangi eğitimdesiniz ve nereye ihtiyaç var. Bunlar eşleştiriliyor ve size haber veriliyor. Bu haber şartında organizede hangi fabrikada, ne kadar mühendis, mimar, yazılımcı aranıyor. Hastanelerde ne kadar sağlık elemanı, dijital personel aranıyor, Burada yerelde hangi meslek grubunda neye ihtiyaç var, bunu çalıştık” dedi. Büyükşehir bünyesinde eğitimde önemli yol kat eden GASMEK’lerde 40 bin genci istihdam garantili kurslar sayesinde işe yerleştirdiklerine dikkati çeken Başkan Fatma Şahin, “Bu olağanüstü bir çalışma modeli oldu. Şimdi bunu daha da güçlendiriyoruz. Mutlaka bizim kariyer merkezimize başvurun” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın bir staj progamı açıkladığına değinen Şahin, “Bu programa gençlerimiz mutlaka başvurmalı. Bu staj programında Gaziantep’te Valiliğimizden onayla yerini aldı. Teoriyle pratiğin birleşmesi lazım. Size daha kolay staj imkanları sağlamamız lazım. Stajda zaten kendinizi gösterip, farkınızı ortaya koyarsanız bu size iş garantisi olarak geliyor. Çünkü insanların iyi yetişmiş beyinlere, iyi yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Biz de bu temeli daha da kuvvetlendirmek için GASMEK’ler açtık, mutlaka GASMEK’teki bütün kurslarımıza katılın. Kendinizi güzel yetiştirin. İş dünyasıyla olan irtibatı sağlayan kariyer merkezine başvurun. Buradaki istihdam ofislerimizin yönlendirmesini takip edin. İstiyoruz ki mutlu olacağınız, huzurla çalışacağınız, başarılı bir işiniz olsun” diye konuştu.