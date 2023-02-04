Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı.

Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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