FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli şüpheli şahıs emniyetteki yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. isimli örgüt üyesi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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