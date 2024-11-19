Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep’te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda örgütünün mali yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 9 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilere ait ikametlerde ve 3 iş yerinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 172 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: iha