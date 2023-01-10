Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep’te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi 6 şahıs yakalandı.
Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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