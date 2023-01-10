Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelisi 6 şahıs yakalandı.

Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor

Yüksek cezalara rağmen drift terörü bitmiyor

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