Yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şüpheli yakalandı.

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