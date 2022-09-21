Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın toplam 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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