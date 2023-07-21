Gaziantep’te iki çocuk, hafif ticari araca yüklenen ahşap malzemeler ile tavan arasına sıkıştırıldı. Eşi benzeri görülmemiş tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Durdu Yetkinşekerci Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracı görenler gözlerine inanamadı. İki çocuk, araç içerisinde bulunan ahşap malzemeler ile tavan arasına sıkıştırılarak yolculuk etti.

Yoğun trafikte aracın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç kırmızı ışıkta beklerken kaydedilen görüntüler pes dedirtti.