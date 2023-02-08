Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremde çöken evin enkazından kurtarılan anne ve 2 çocuğu, Bursa’nın İnegöl ilçesine getirilerek, burada tedavi altına alındı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremde çöken evin enkazından kurtarılan anne ve 2 çocuğu, Bursa’nın İnegöl ilçesine getirilerek, burada tedavi altına alındı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki evlerinin çökmesi sonucu Kader Ercan (30), 6 yaşındaki oğlu Resul Yakup ve 2 yaşındaki kızı Aybike enkaz altında kaldı. Kadının eşi Abdukadir Ercan ve eniştesi Hakan Ateşoğlu, 12 saat süren çalışmaları sonucu anne ve 2 çocuğu yaralı olarak enkazdan kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan anne ve iki çocuğu, olay yerine gelen ağabey Murat Özel’in aracıyla Bursa’nın İnegöl ilçesine getirildi. Yaralı olan anne ve çocukları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Depremi anlatan anne Kader Ercan, "Gece uyandım, resmen yıkımdı. Oğlumu uyandırdım. Kızımı kucağıma alıp kaçarken, kaçamadan ev üzerimize yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım kolumun altında, oğlum ise ayağının dibindeydi. Kızımı kaldırıp nefes almasını sağladım. Üfleyerek çocuklarıma nefes aldırdım. Çok bağırdım ama sesimi duymadılar. Bir süre sonra ayağımızın altından bir ışık açıldı. O açılmasaydı biz nefes alamazdık. Sonra eşim ve eniştem geldi. Sonra kıra kıra açtılar. 12 saat sonra enkazdan çıkarıldık. İnegöl’den ağabeyim bizi alıp İnegöl’e getirdi" dedi.

İnegöl’e getirilen aile, İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, aileyi hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.