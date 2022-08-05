Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eğlenceli Aile Kampları’na katılan Gazi şehirlilerle Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Erikçe Macera Parkı ve Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde ebeveynler ve çocukların buluşmasını sağlayan kampta Başkan Şahin, bir süre ailelerle sohbet etti, çocuklara etkinliklerde öğrendiklerini sordu. Programın devamında Şahin, müzik dinletisine katıldı.

Sohbet ve müzik dinletisi sonrası konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep kültüründe aile içi iletişim için en büyük fırsatı sahrenin verdiğini, bu kültür sayesinde görüşülemeyen, yoğunluklardan dolayı paylaşılamayan şeyleri paylaşma fırsatı bulunduğunu aktardı.

Başkan Şahin, dünyanın geçtiği zor dönemde insanları eğlenirken öğrenerek dinlendirmek, fikren, bedenen, ruhen yeni döneme hazırlanmak gerektiğini vurgulayarak, aile içi iletişimin önemine vurgu yaptı. "Bu çalışma bu iletişimi sağlamak için aileye bir fırsat veriyor" diyen Başkan Şahin, "Bu iş ufuk, vizyon ve talep işi. Burada çalışan eğitmenlerimiz işinin ehli. Bugün buraya bakmanız çok önemli. İki gün gibi görünse de içerisinde musikisi, iletişim dersleri, muhabbet ortamı veya hiçbir şey yapmayıp bu yeşil ortamın içinde oturmak, seyretmek bile insanın ruhunu rahatlatıyor. Bu yüzden dünyayı cennete dönüştürmek, bu mekanların sayısını arttırmak ve buralarda aile dostu projeler yapmak ve bu çalışmaların içini doldurmak için buradayız" diye konuştu.

2 bin 700 aile olmak üzere toplamda 10 bin kişi, kamp programına katılırken, etkinliklerin yaz boyunca devam etmesi planlanıyor.