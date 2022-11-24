Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Nurettin Topçu: Ruhun Sanatkarı Olarak Öğretmen” temalı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olarak düzenlenen ve yoğun ilgi gören “Nurettin Topçu: Ruhun Sanatkarı Olarak Öğretmen” temalı programda duygu dolu anlar yaşandı.

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk koordinatörlüğünde, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmaları ile devam eden programda, şehit öğretmenler anısına yapılan sunumlar katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Şehit öğretmenler unutulmadı

Şehit öğretmenlere minnet ve şükran duygularının ifade edildiği programda, terör saldırıları sonucu şehit düşen Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ayşenur Alkan öğretmenler saygı ile yad edildi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, öncelikle fikir insanı Nurettin Topçu’yu anlamak için yapılması gerekenlere dikkat çekerek, Nurettin Topçu’nun doktora çalışmasının Sorbonne Üniversitesinde yılın en başarılı doktora tezi seçildiğinden ve üniversitenin geleneklerine göre birinci olan öğrencilerin mutlaka ödüllendirildiğinden bahsetti. Sezgin, maddi birçok talebinin karşılanması rahatlıkla mümkün iken Nurettin Topçu’nun, Sorbonne Üniversitesinde ay yıldızlı Türk bayrağının bir hafta dalgalanmasını istediğini belirterek, “Öğretmen kelimesinin manasını iyi düşünmek gerekir. Merhamet dolu, şefkat dolu, rahmet dolu, yanılmayan akla sahip olan insan anlamına gelmektedir. Yani öğrencisini çocuklarından çok daha önce gören, öğrencisini kendisinden önce düşünen demektir. Önceki gün şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimiz gibi. Öğrencilerini aşağı sığınağa indirmiş, dışarıda kalan başka öğrencisi var mı diye yukarıya çıktığında şehit olmuş” dedi.

Programın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Burada Hasan Kalyoncu’yu rahmet ve minnetle anıyorum. Dün 14’üncü ölüm yıl dönümüydü. Topluma hizmet etmek, toplumun ilmini ve irfanını artırmak iddiası vardı ve doğru bir modelle başladı. Vefat ettikten sonra, öğretmen yetiştiren bu üniversitede isminin yaşatılıyor olması çok anlamlı” ifadelerini kullandı. Şahin, Karkamış ilçesine yapılan roket saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ve Öğretmen Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet dilerken, salonda duygu yüklü anlar yaşandı.

Açılışta selamlama konuşması yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Türkiye’nin geleceğinin mimarları olacak öğrencileri yetiştirecek nitelikli öğretmenleri yetiştirmenin önemini vurgulayarak, nitelikli öğretmen yetiştirme gayretleri ve programın düzenlenmesindeki emekleri için Eğitim Fakültesine teşekkür etti.

Açılışta konuşan HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk; dün Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, bugün de Ayşenur Alkan’ın şehit olduğunu anımsatarak, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı vatanın dört bir yanında anaokulundan üniversiteye heyecanla hizmet eden öğretmenlerin ve geleceğin öğretmenleri olan öğrencilerinin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Panel yoğun ilgi ile gerçekleşti

‘Ruhun Sanatkarı Olarak Öğretmen’ teması ile düzenlenen programda; HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Özbay moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Panele Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızıltaş, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ile HKÜ mezunu Sınıf Öğretmeni Oğuzhan Özdemir panelist olarak katıldı. Panelistler, öğretmenlik ve meslek yaşamları ile ilgili hatıra ve tecrübelerini paylaşırken, öğrenciler panelistlerin sunumlarını büyük bir beğeni ile takip etti.

Program, teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Vali Yardımcısı Anıl Alkan, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Dr. Songül Kalyoncu ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile öğretim üyeleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.