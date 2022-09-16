Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep-Nizip karayolunda dron destekli trafik denetimleri yaptı. Yapılan dron destekli trafik denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.

Gaziantep-Nizip karayolunda yapılan dron destekli trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 17 araç plakasına cezai işlem uygulandı.

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