Gaziantep’te drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetimlerde 33 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde drift atan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler neticesinde drift atarak trafiği tehlikeye sokan ve çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran toplam 33 araç sürüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.