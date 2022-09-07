Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik etmek hedefi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle hayata geçirdiği “GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi"nin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyelerinin yeşil dönüşüm sürecine rehberlik etmek hedefi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle hayata geçirdiği “GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi"nin lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez’in yaptığı organizasyonda ayrıca moderatörlüğünü Yalova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Görv. Gülgönül Bozoğlu Batı’nın yaptığı “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sanayide Yeşil Dönüşüm” paneli gerçekleştirildi ve merkezin KOBİ’lere nasıl hizmet vereceği anlatıldı. EBRD’ye projeye verdikleri finansman ve danışmanlık desteği için teşekkür eden GTO Başkan Yıldırım, “Gaziantep Ticaret Odası Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Projesi’ni, Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde üyelerimizin mevcut durumlarını gözden geçirerek iklim değişikliğine yönelik tedbir almalarını sağlamak ve üyelerimize yeşil teknolojiye geçiş sürecinde rehber olmak için hayata geçirdik’’ dedi.

"Projemiz üyelerimizin dönüşümü destekleyecek bir pusula"

Dünya ekonomi liginde yer edinmek için çevresel kaygıları paylaşmak gerektiği vurgusu yapan Yıldırım, “Biliyoruz ki geleceğin ekonomi politikalarına çevreci kaygılar yön veriyor. Eğer dünya ekonomi liginde yer edinmek istiyorsak bu kaygıyı paylaşmak ve dönüşmek zorundayız. Bu süreçte birey olarak, iş insanı olarak, şehir olarak ve hükümetler olarak yerine getirilmesi gereken sorumluluklar var. Bizim gibi kurumların alması gereken aksiyonların başında da iş dünyasının farkındalığını artırmak geliyor. Biz bu işin tabana yayılmasında etkin rol alıyoruz. Projelerimizle, üyelerimize yeni dünyanın ihtiyaçlarını, yeni müşterilerin beklentilerini, yeni yolları, yeni yöntemleri gösteren bir pusula olmak zorundayız. GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Projesi, üyelerimizin bu dönüşüm konusundaki farkındalıklarını artırarak dönüşümü en sancısız şekilde geçirmelerine destek verecek bir pusula olacak" ifadelerini kullandı.

"Avrupa pazarını kaybedemeyiz"

“Her değişimin içinde barındırdığı fırsatlar vardır. Girişimcilik kültürümüzü bu fırsatlara yönlendirmeliyiz” diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

“Girişimcilik kültürümüzü yeşil ekonomiye yönlendirmeliyiz. Her değişim her risk nasıl içinde fırsatları da barındırıyorsa, yeşil dönüşümün de fırsatlar sunabileceğini unutmamak gerek. Zira daha yeşil ve daha temiz bir dünya planlanırken yeni sektörler ve iş alanlarının açılacağı muhakkak. Yeşil ürünler ve hizmetlere olan talep artacak. Bu girişimde ilk adımı atan, ilk yatırımları yapan ve ilk adaptasyonu sağlayanlar yeşil piyasanın öncüleri konumuna gelecek. Dış ticaret fazlası veren, ülkenin en büyük 5. ihracat kenti Gaziantep, 2021 yılında toplam ihracatının yaklaşı yüzde 20’sini Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdi. Bu pazarı kaybedemeyiz. Avrupa Birliği ile ticari partnerliğimizi devam ettirmek istiyorsak uyumlanmalıyız. Uluslararası piyasa rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak uyumlanmak zorundayız. İşte bu hizmetler için “GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi” projesini geliştirdik. Projemiz ile üyelerimizin yeşil dönüşüme uyumunu desteklemeyi hedefliyoruz.”

"KOBİ’lerin yeşil dönüşüm farkındalıkları artacak"

GTO ile uzun yıllardır örnek iş birliklerine imza attıklarını belirterek GTO ve EBRD’nin stratejik iş ortağı olduğunu söyleyen EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez, Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi’nin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Bu proje, bankamızın stratejik olarak çok önem verdiği bir konuda bölgeye katkı sağlayacak. Yeşil dönüşüm konusunda GTO üyelerinin ve bölge iş insanlarının farkındalıklarını artırarak onlara teknik destek sağlayacağız. Asıl önemli olan, proje ile kurulacak merkezin sürdürülebilirliği. Bu noktada ekonomimiz için yadsınamaz öneme sahip KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarının finansmanını da değerlendireceğiz.”

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammet Paksoy’un da yer aldığı lansman toplantısı, panel oturumunun ardından katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu.