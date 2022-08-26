Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon çerçevesinde bazı adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon sonucunda, nitelikli dolandırıcılık yapan 3 şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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