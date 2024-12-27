Gaziantep’te TC. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde “Bölgesel Kalkınmada Medyanın Rolü, Dijital Medya Okuryazarlığı ve Turizm Haberciliği Paneli” düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panelde konuşan İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Mücahit Taşkın, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği güçlü yol haritası bugün burada ele alacağımız dijital medya, sorumlu habercilik ve turizm iletişimi gibi kritik alanlarda bizlere ilham kaynağı olmaktadır” dedi.

Mücahit Taşkın, “Bugün burada medya ve iletişimin kalkınma sürecindeki stratejik görevine odaklanacağız. Dijital medya okuryazarlığı günümüz dünyasında bilgiye ulaşımı değil, bu bilgiyi doğru analiz etmesi ve sorumluluk bilinciyle kullanmasını gerektiriyor. Aynı şekilde turizm haberciliği de sadece bölgesel kalkınmaya hizmet etmekle kalmıyor, yerel kültürlerin korunması ve tanıtılmasında kritik bir araç haline geliyor. Gaziantep gibi tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirde medya ve iletişimin bu gücü çok daha anlamlı hale gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kendi iletişim modelimizi bu panele uygun hale dönüştürmemiz gerek”

Uzman katılımcılardan oluşan ekibin aktaracağı bilgiler yönünde panele öğrencilerin iletişim yol haritası oluşturması gerektiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün burada düzenlenen panelde her biri kendi alanında uzman olan arkadaşlarımız burada sahnede olacaklar. Herkesin bu paneli dinleyip gerekli özeti alıp bunu da kendi iletişiminde yol haritası yapması gerekiyor. Kendi iletişim modelimizi buna uygun hale dönüştürmemiz gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı.

“Turizm haberciliği, etik değerlerle desteklenmelidir”

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksoy, dijital araçların uygun ve doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Ahmet Paksoy, “Katılımcılara içerik dijital medya platformlarında içerik üretme, haber paylaşımı, toplulukla iletişimde bulunma yönünde etkileşim sağlama yönünde derinlemesine bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir. Medya turizm sektöründeki gelişmeleri halkla paylaşırken büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Bu anlamda turizm haberciliği, doğru bilgilendirme kültürel duyarlılık ve etik değerlerle desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Basının gücü tartışılmaz”

Basının gücünün tartışılmaz olduğunu ve yanıltıcı haberden uzak durulması gerektiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Basının gücü tartışılmaz. Doğru habercilik, yanıltıcı haberden uzak durmak çok büyük önem arz ediyor. Burada düzenlenen panelde her şey detaylı şekilde tartışılacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Panel üniversitemizin toplumla güçlü bağlar kurma vizyonunun önemli bir göstergesidir”

Düzenlenen panelin Gaziantep Üniversitesi’nin toplumla güçlü bağlar kurma vizyonunda önemli bir gösterge olduğunu savunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, “Bu panelin üniversitemizde düzenlenmesinden dolayı çok memnunum. Bölgesel kalkınmada medyanın rolü dijital medya okuryazarlığı ve turizm haberciliği başlıklı bu panel üniversitemizin toplumla güçlü bağlar kurma vizyonunun önemli bir göstergesidir” şeklinde konuştu.

“Bölgesel turizmin gelişmesi için düzenlenen panel çok önemli”

Kültürü ve tarihi ön plana çıkarmak adına önemli bir panel olduğunu vurgulayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, “Gaziantep Kültürel ve tarihi bir şehir. Gaziantep’te 5 tane antik kentimiz var. Rumkale, Karkamış, Yesemek, Dülük ve Zeugma bu antik kentlerde kazının devam ettiğini kaç kişi biliyor. Bunu duyurmazsak bölgesel turizm nasıl gelişecek. Dolayısıyla bugün düzenlenen panel, çok önemli konu, çok önemli başlık ve uzman kişilerden oluşan katılımcılarla beklenilenden daha faydalı neticeler elde edilecektir diye ümit ediyorum” diye konuştu.